В чемпионате Украины утвердили новый формат с 12-ю командами

Украинская премьер-лига утвердила новый формат проведения чемпионата, сообщает пресс-служба организации. Теперь в турнире появятся стыковые матчи за выживание.

В новом сезоне в чемпионате сыграют 12 команд. На первом этапе они проведут два круга (22 тура), после чего будут поделены на две шестерки. Первая проведет еще два круга (10 матчей) и определит чемпиона, а также обладателей путевок в еврокубки. Вторая - команды, которые покинут премьер-лигу. Последний клуб вылетит из "вышки" напрямую, а 10-я и 11-я команды проведут матчи за выживание со 2-й и 3-й командами первой лиги.

Чемпионат стартует 16 июля, а завершится 27 мая. Зимний перерыв продлится с 9 декабря по 17 февраля.