Тренер "Зари" Вернидуб: "У меня было предложение из России, но я там работать не буду в любом случае"

Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб заявил, что отклонил предложение российского клуба.

- У меня договор с президентом, что если я получаю предложение от другого клуба – то сразу сообщаю руководству. Не буду говорить, что у меня их не было. Было предложение от очень хорошего клуба и выгодное во всех отношениях. Но я все-таки остался в "Заре".

- От кого, если не секрет?

- Сейчас не стоит об этом говорить. Скажу лишь, что оно было из России, но там я работать не буду в любом случае, несмотря на то, что клуб с очень хорошим именем, - цитирует тренера Football.ua.

Ранее специалист продлил контракт с "Зарей" на два года.

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