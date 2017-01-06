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Тайсон намерен отработать свой контракт с "Шахтером" до конца

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Полузащитник "Шахтера" Тайсон намерен до конца отработать контракт с донецким клубом. Ранее главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека подчеркнул, что не собирается отпускать полузащитника из клуба.

– Агент интересовался, нет ли у меня желания вернуться в "Интернасьонал", – приводит GloboEsporte слова Тайсона. – У нас была даже встреча с руководством клуба. Но я не хочу сейчас покидать "Шахтер", к тому же это очень сложно. Я намерен отработать свой контракт до конца, а летом подписать предварительное соглашение с одним из клубов.

Контракт Тайсона с "Шахтером" истекает в конце 2017 года. Также португальские СМИ сообщали об интересе к бразильскому игроку со стороны "Зенита".

 

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Материалы REN-TV

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