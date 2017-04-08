23:49 8 апреля | ФУТБОЛ — Украина

С "Арены Львов" сняли 7 тысяч кресел для обустройства трибун на Евровидении в Киеве

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С трибун стадиона "Арена Львов" сняли 7 тысяч кресел, которые будут отправлены в Киев для обустройства зала Евровидения, сообщает zaxid.net. Первая партия сегодня прибыла в столицу Украины. За это стадион получит 500 тысяч гривен (около 1 миллиона рублей). Кресла будут возвращены во Львов после завершения конкурса.

Напомним, "Арена Львов" была постороена для проведения Euro-2012. Кроме того, на этом стадионе свои матчи проводили "Карпаты" и "Шахтер". Дончане из-за слабой посещаемости игр в этом году переехали в Харьков.

Дополнительная информация

http://zaxid.net/news/showNews.do?z_areni_lviv_demontuyut_7_tis_krisel_dlya_yevrobachennya_u_kiyevi&objectId=1422816

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Зенька

Так сказали бы, чтоб европейцы со своими стульями приезжали в новую европу и усё)))

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баламошка

Специально переправляют кресла в столицу из Западной Украины, так как эти кресла более патриотичны.

23:59 8 апреля

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