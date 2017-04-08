С "Арены Львов" сняли 7 тысяч кресел для обустройства трибун на Евровидении в Киеве

С трибун стадиона "Арена Львов" сняли 7 тысяч кресел, которые будут отправлены в Киев для обустройства зала Евровидения, сообщает zaxid.net. Первая партия сегодня прибыла в столицу Украины. За это стадион получит 500 тысяч гривен (около 1 миллиона рублей). Кресла будут возвращены во Львов после завершения конкурса.

Напомним, "Арена Львов" была постороена для проведения Euro-2012. Кроме того, на этом стадионе свои матчи проводили "Карпаты" и "Шахтер". Дончане из-за слабой посещаемости игр в этом году переехали в Харьков.