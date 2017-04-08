С "Арены Львов" сняли 7 тысяч кресел для обустройства трибун на Евровидении в Киеве

С трибун стадиона "Арена Львов" сняли 7 тысяч кресел, которые будут отправлены в Киев для обустройства зала Евровидения, сообщает zaxid.net. Первая партия сегодня прибыла в столицу Украины. За это стадион получит 500 тысяч гривен (около 1 миллиона рублей). Кресла будут возвращены во Львов после завершения конкурса.
Напомним, "Арена Львов" была постороена для проведения Euro-2012. Кроме того, на этом стадионе свои матчи проводили "Карпаты" и "Шахтер". Дончане из-за слабой посещаемости игр в этом году переехали в Харьков.
#Львів: З "Арени Львів" демонтують 7 тисяч (!) пластикових крісел для #Євробачення у Києві– ZAXID.NET (@ZaxidNet) 8 апреля 2017 г.
😱https://t.co/0lyBacTFu0 pic.twitter.com/SLX4tDsQLl
Дополнительная информация
http://zaxid.net/news/showNews.do?z_areni_lviv_demontuyut_7_tis_krisel_dlya_yevrobachennya_u_kiyevi&objectId=1422816
Зенька
Так сказали бы, чтоб европейцы со своими стульями приезжали в новую европу и усё)))
00:06
баламошка
Специально переправляют кресла в столицу из Западной Украины, так как эти кресла более патриотичны.
23:59 8 апреля