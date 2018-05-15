Президент "Шахтера" поблагодарил Фонсеку

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поздравил команду с победой в чемпионате Украины сезона-2017/18. Также он поблагодарил болельщиков и тренерский штаб во главе с Паулу Фонсекой.

– Поздравляю игроков, тренеров, сотрудников и болельщиков "Шахтера" с одиннадцатым чемпионством и "золотым дублем"! За два последних сезона "Шахтер" выиграл пять трофеем, – цитирует официальный сайт "Шахтера" Ахметова. – Это значит, что, несмотря на все трудности, наш клуб остается лучшим в Украине. В этом сезоне команда показала великолепную игру в Лиге чемпионов. Мы прошли нелегкую чемпионскую гонку, проявили характер и по праву держим в руках золотые медали и Кубок Украины. Вдали от дома и родных трибун "Шахтер" еще раз защитил свой статус команды номер один.

Я хочу сказать огромное спасибо Паулу Фонсеке и его тренерскому штабу. Вы проделали огромную работу, подарили болельщикам яркий сезон и второй "золотой дубль" подряд. Спасибо игрокам за красивый, атакующий, чемпионский футбол. Ребята, вы – гордость "Шахтера"! Спасибо докторам и массажистам, администраторам, менеджменту и всем сотрудникам – большой и дружной семье клуба "Шахтер".



И самое главное, я хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам "Шахтера". Сегодня каждый из вас – чемпион. Спасибо за то, что верите в "Шахтер". Спасибо за вашу поддержку и любовь. Мы играем и побеждаем для вас!

Сегодня мы празднуем чемпионство и "золотой дубль", а уже завтра начнем готовиться к новым вызовам. Потому что самое важное чемпионство для меня всегда – следующее. Наша цель – показывать сильную игру в чемпионате и Лиге чемпионов, радовать болельщиков ярким, красивым, атакующим футболом. Амбиции "Шахтера" неизменны – быть лучшими в каждой игре, в каждом турнире, в каждом новом сезоне.

"Шахтер" досрочно оформил себе чемпионство в украинской премьер-лиге, обыграв в матче 31-го тура "Верес" со счетом 1:0. В этом сезоне команде предстоит еще одна встреча с киевским "Динамо", которая пройдет 19 мая.

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