23:45 15 марта | ФУТБОЛ — Украина

Паулу Фонсека: "16 очков отрыва от киевского "Динамо" еще ничего не означают"

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Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека отметил, что "горняки" еще не могут говорить о чемпионоском титуле, несмотря на 16 очков отрыва от киевского "Динамо". Командам осталось провести один тур в первой части чемпионата, после чего начнется плей-офф - шесть команд проведут еще два круга между собой. При этом очки, заработанные на первом этапе, сохраняются.

- Чемпионат еще не закончен и плюс 16 очков еще ничего не означают и в нашей подготовке и в отношении ничего не поменяется, - приводит MatchDay слова Фонсеки. - Формат чемпионата меня устраивает, но самое главное, чтобы было как можно больше равных условий для всех команд.

Дополнительная информация

https://www.matchday.ua/news/paulu-fonseka-otryv-v-16-ochkov-ot-dinamo-eshe-nichego-ne-oznachaet-70371/

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