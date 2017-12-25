Огнен Вукоевич: "Суркис сделал все, чтобы удержать Виду, но тот выбрал "Бешикташ"

Селекционер киевского "Динамо" Огнен Вукоевич сказал, что защитник Домагой Вида принял решение перейти в "Бешикташ", несмотря на новый выгодный контракт. По словам представителя украинского клуба, игроку обороны был нужен новый вызов.

– Игорь Михайлович Суркис сделал все, и даже больше, чтобы удержать Виду, – приводит "СЭ" в Украине слова Вукоевича. – Предложил ему, несмотря на сложные времена, просто сумасшедший контракт, ни в чем не уступающий турецкому. Но Домагою был нужен новый вызов, он хотел что-то поменять – только поэтому он и решил перейти в "Бешикташ".

Напомним, Вида выступал за киевское "Динамо" с 2013 по 2017 год. За это время он дважды стал чемпионом Украины, два раза завоевал национальный кубок, а также стал обладателем суперкубка страны.