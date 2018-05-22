МВД Украины подозревает 35 клубов в организации договорных матчей

Пять клубов Украинской премьер-лиги (УПЛ) подозреваются в организации договорных матчей, сообщает пресс-служба МВД Украины. В перечень попали "Александрия", "Ворскла", "Заря", "Зирка" и "Олимпик".

Кроме того, в "договорняках" обвиняют 25 команд из низших дивизионов: "Волынь", "Колос" Ковалевка, "Оболонь", "Арсенал" Киев, "Десна", "Сумы", "Нефтяник-Укрнефть", "Горняк-Спорт", "Полтава", "Кремень", "Черкасский Днепр", "Ингулец", "Гелиос", "Николаев", "Жемчужина", "Балканы", "Прикарпатье", "Буковина", "Нива" Винница, "Никополь", "Металлург" Запорожье", "Таврия", "Реал-Фарма", "Судостроитель", "Энергия".

Еще 3 команды не выступают в профессиональных лигах: "Говерла", "Петриковка" и "Кристал". Названия еще 2 клубов не раскрываются.

Ранее сообщалось, что на Украине были проведены обыски в девяти регионах. В организации договорных матчей подозревают тренеров Юрия Севидова и Руслана Забранского, а также четырех арбитров.

Скандал на Украине: дело о договорняках