Густаво Бланко-Лещук: "Хочу превзойти Луиза Адриану по количеству забитых мячей в "Шахтере"

Новичок "Шахтера" форвард Густаво Бланко-Лещук заявил, что в донецком клубе ставит цель побить рекорд по забитым голам, который установил нынешний нападающий "Спартака" Луиз Адриану. В составе "Шахтера" бразилец провел 265 матчей и забил 128 голов. Ранее Бланко-Лещук выступал за "Карпаты" и отметился 7 голами в 17 встречах.

– Изначально, когда я сюда приехал, мне нравилось интенсивно тренироваться, чтобы со временем перейти в клуб более высокого уровня, – цитирует сайт "Шахтера" Бланко-Лещука. – Сейчас я намерен сделать все возможное, чтобы помочь "Шахтеру". Хочу превзойти Луиза Адриану по количеству забитых мячей.

На тренировках во время сбора я уже успел понять, что игра "Шахтера" отличается от моего предыдущего клуба. Повторюсь, с каждым днем я все лучше понимаю, что от нас требует главный тренер. Действительно, это серьезное изменение, есть большая разница. Понимаю, что передо мной стоит сложная задача и следует приложить усилия. Однако, как говорится, нет ничего невозможного. Буду стараться показать самые лучшие результаты.