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Георгий Деметрадзе: "У Газзаева в "Алании" было трудно, но нагрузки Лобановского - другой уровень"

Бывший нападающий киевского "Динамо" Георгий Деметрадзе рассказал о серьезных нагрузках, которые получал у Валерия Лобановского. За киевлян грузинский форвард играл в 2000 году, перейдя из "Алании", которую возглавлял Валерий Газзаев.

- Трудно тогда было, - цитирует football24.ua Деметрадзе. - Меня заметили и пригласили как одного из лучших бомбардиров чемпионата России.  Но это ничего не значило, потому что у Валерия Васильевича мало просто уметь играть - надо быть еще и физически выносливым. Нагрузками Лобановского меня пугали все, кто хоть что-то о них слышал. И действительно, на первом сборе было очень трудно. Необычно трудно. То при условии, что у Валерия Газзаева в "Алании" тоже было непросто. Впрочем, здесь был совсем другой уровень. Нагружали везде - и в зале, и на поле.

- Каха Каладзе на первом сборе в Ялте даже несколько раз терял сознание.

- У меня до такого не доходило, но усталость после тренировок была огромна. Еле ходил, кружилась голова. После тех нагрузок матчи чемпионата выглядели "халявой".

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