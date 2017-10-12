ФФУ не планирует увольнять Шевченко и его тренерский штаб

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и нынешний штаб будут готовить команду как минимум к товарищескому матчу в ноябре, утверждает " Футбол 24". Федерация футбола Украины (ФФУ) не планирует увольнять специалиста и его помощников.

Предполагается, что именно Андрей Шевченко соберет команду в ноябре 2017 года для проведения товарищеского матча. О дальнейших планах Федерации еще неизвестно, но пока ни одна из других кандидатур не рассматривается.

Напомним, что Андрей Шевченко подписал в 2016 году контракт по схеме "2+2". Ранее сообщалось об интересе ФФУ к кандидатурам Романа Григорчука и Мирона Маркевича.