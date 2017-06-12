22:42 | ФУТБОЛ — Украина

"Днепр" и "Волынь" переведут во вторую лигу из-за долгов

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"Днепр" и "Волынь" начнут новый сезон не в первой украинской лиге, а во второй, сообщает sportarena.com. Причиной стали крупные долги обоих клубов. По итогам сезона-2016/17 оба клуба вылетели из премьер-лиги. По ходу сезона с них неоднократно снимались очки. "Днепр" по-прежнему не погасил долги перед агентом бывшего главного тренера Хуанде Рамоса Хинесом Карвахалем, а "Волынь" должна бывшему игроку Саше Стевичу

Отмечается, что ситуация с "Волынью" небезнадежная, и клуб пока готовится к первой лиге, "Днепр" же однозначно начнет сезон дивизионом ниже.

Отметим, что всего два года назад "Днепр" дошел до финала Лиги Европы, где уступил "Севилье" (2:3).

Дополнительная информация

https://sportarena.com/football/upl/fifa-ponizila-dnepr-vo-vtoruyu-ligu/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Richter-00

Да уж! Зато без виз! :)

23:45

Знаток1964

Скоро наступят времена на Украине....когда только Динамо Киев - Шахтер будут играть в Премьер Лиге....и в матчах до 20 побед выявлять сильнейшего......

23:09

andyk82

Да уж! Вот что значит переименовать город... Великий клуб, мне жаль!

23:09