Бразильский полузащитник Майкон сменил "Коринтианс" на "Шахтер"

Полузащитник молодежной сборной Бразилии Майкон перешел в "Шахтер", сообщил на своей странице в Фейсбуке генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин. Ранее футболист выступал за "Коринтианс".

- Клуб заключил пятилетнее соглашение с полузащитником молодежной сборной Бразилии Майконом, который переходит к нам из бразильского "Коринтианса", - говорится в сообщении. - Это очень талантливый футболист. Мы видим в этом игроке большие перспективы и верим в него. Добро пожаловать в "Шахтер", Майкон.

20-летний в нынешнем году провел 24 матча за "Коринтианс" и забил один мяч при двух голевых передачах.