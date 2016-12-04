Артем Франков: "На повестке дня стоит вопрос натурализации Марлоса и Исмаили"

Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков отметил, что нужно рассмотреть вопрос натурализации игроков для украинской сборной. По его словам, сейчас речь идет о натурализации игроков "Шахтера" Марлоса и Исмаили.

– Раньше на кону стоял Тайсон, но его зачем-то перехватила сборная Бразилии. Продолжаю считать, что для нас это потеря, неиспользованная возможность, – цитирует Footboom Франкова. – Тезис "зачем, у нас и без того неплохая конкуренция в команде" у меня не вызывает ничего, кроме глухого раздражения – это для пресс-конференции, а не для дела.

Сейчас на столе или, если угодно, на повестке дня две натурализации – Марлоса к концу года и Исмаили немного погодя, о Мораесе как-то не доводилось слышать в последнее время... Не займемся этим вопросом – снова займутся другие, и не обязательно благожелательные. Легионеров принято активно обвинять в стяжательстве – дескать, что Марлос, что Исмаили в сборную Украины бесплатно не пойдут, им еще по миллиону минимум отслюнить придется в

качестве подъемных. Ну что тут скажешь? Во-первых, если дело обстоит так, то в воле ФФУ в любой момент прервать переговоры. Во-вторых, шахтеровские бразильцы – люди не бедные. В-третьих, в сборной как минимум получают премиальные, и я не слышал, что какой-то украинский футболист показательно от них отрекся, попросив потратить на детей, например! Чужих, разумеется.

Собственно, Андрей Шевченко формулирует достаточно четко и ответственно, с этим соглашаются все – пусть игрок сначала получит украинский паспорт, а потом я на общих основаниях изучу его потенциальную полезность для сборной. Ну а я продолжу: если кто-то из ФФУ продолжит переговоры и слегка поспособствует ускоренному украинскому гражданству кого-то из вышеозначенных игроков (ну как у нас грузинских экспертов подписывали!), то это будет нарушением чего-то и поводом для очередной шумихи?