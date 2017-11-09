Андрей Шевченко: "Чемпионат Украины не дает возможности нашей стране конкурировать с более сильными лигами"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в интервью телеканалу "112" выразил надежду на то, что судьба подарит национальной команде несколько сильных нападающих. При этом специалист подчеркнул, что уровень внутреннего чемпионата не позволяет украинцам конкурировать с более сильными лигами.

– В Украине после поколения Шевченко и Воронина не было сильных форвардов, и это одна из главных кадровых проблем сборной. Почему так? – вопрос Шевченко.

– Сложно ответить на этот вопрос. В мире есть футбольные страны с лучшими возможностям. Там более серьезная селекция, более обширный выбор игроков. Конечно, в таких странах легче находить хороших исполнителей.

– Может, проблема в неправильном воспитании на детском и юношеском уровнях?

– В Украине проблема заключается в совокупности факторов, какую-то определенную причину тут не выделишь. Еще многое зависит от поколения. Должен быть талант, который родился. Мы зависим от поколений. Возможно, судьба нам подарит несколько классных нападающих.

В этом поколении у нас прекрасные вингеры, те же Коноплянка, Ярмоленко, которые сегодня играют в Европе. На этих позициях у нас хороший выбор. Сегодня чемпионат нашей страны не дает возможности конкурировать с более сильными чемпионатами. Из-за этого качество игроков и их уровень, в том числе нападающих, страдают.