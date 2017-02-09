22:54 | ФУТБОЛ — Украина

"Андерлехт" и киевское "Динамо" достигли соглашения по трансферу Мбокани

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Президент "Андерлехта" Роже Ванден Сток сообщил, что достиг мирового соглашения с киевским "Динамо" по трансферу нападающего Дьемерси Мбокани, информирует L'Equipe. Уроженец ДР Конго перешел в украинский клуб из бельгийского летом 2013 года за 10 миллионов евро. Позже "Андерлехт" сообщил о просроченных платежах киевской стороной по трансферу африканца, в связи с чем между сторонами начались тяжбы.

В этом сезоне Мбокани выступает на правах аренды за "Халл Сити", а летом футболист станет свободным агентом.

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Материалы REN-TV

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