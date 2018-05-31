Алиев сказал, что масоны правят миром, а Солнце вращается вокруг Земли

Бывший полузащитник "Локомотива", киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев дал интервью YouTube-каналу "От души в душу". 33-летний игрок, недавно начавший карьеру тренера, на некоторые вопросы ответил достаточно неожиданно.

- Правда, что масоны руководят всем миром?

- Я слышал, что их 5-6 человек. Думаю, да. Представляете, руководить всем миром! Пять-шесть человек. Назначить того президентом, того президентом... Богатейшие люди.

- Что крутится - Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?

- Солнце, конечно... Да? (обращаясь в сторону) Василич, что? Земля? Но Земля же не стоит... Земля, Василич? Ну вот и все, географ!

- Что означает выражение "масло масляное"?

- Ну вы вопросы задаете... Ну масло... что оно? Масло... Василич, что значит "масло масляное"? (услышав ответ) Да? Ну, буду знать теперь.

Стоит отметить, что канал носит преимущественно юмористический характер, и Алиев вполне мог просто шутить.