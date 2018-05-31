Алиев сказал, что масоны правят миром, а Солнце вращается вокруг Земли

Бывший полузащитник "Локомотива", киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев дал интервью YouTube-каналу "От души в душу". 33-летний игрок, недавно начавший карьеру тренера, на некоторые вопросы ответил достаточно неожиданно.
- Правда, что масоны руководят всем миром?
- Я слышал, что их 5-6 человек. Думаю, да. Представляете, руководить всем миром! Пять-шесть человек. Назначить того президентом, того президентом... Богатейшие люди.
- Что крутится - Земля вокруг Солнца или Солнце вокруг Земли?
- Солнце, конечно... Да? (обращаясь в сторону) Василич, что? Земля? Но Земля же не стоит... Земля, Василич? Ну вот и все, географ!
- Что означает выражение "масло масляное"?
- Ну вы вопросы задаете... Ну масло... что оно? Масло... Василич, что значит "масло масляное"? (услышав ответ) Да? Ну, буду знать теперь.
Стоит отметить, что канал носит преимущественно юмористический характер, и Алиев вполне мог просто шутить.
Alex.S
Он учился по глобусу Украины, что вы от него хотите?
22:26
ЕЕНИТ-2007
российские масоны находятся в питере!!! я всем в России это известно ))
22:10
баламошка
Бомжи уничтожают всех, кто находится рядом. Вот и Динамо почти уничтожили. Бомжи - предвестники зомби-апокалипсиса. Надо быстрее скинуть на них атомную бомбу, пока ещё у планеты есть шанс. Быстрее!
21:44
Millwall82
Что за Василич? А по масонам и иллюминатам это к сержио и субулкусу...они их даже в Интернетах выявляют)
21:40