Александр Алиев: "Всегда хотел играть в "Динамо" Киев или "Спартаке". Может, отказал бы даже "Реалу"

Бывший полузащитник "Локомотива", киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал, что никогда не стремился играть в Европе. Воспитанник хабаровского футбола почти всю карьеру провел в украинских клубах, а также отыграл один сезон в "Локомотиве", один - в "Анжи" и один - в казахстанском "Таразе".

- Были предложения из Голландии и Португалии, - сказал Алиев в интервью YouTube-каналу "От души в душу". - Из Голландии - кажется, "Фейеноорд" или ПСВ, и из Португалии вроде "Бенфика". Я никогда не стремился уехать в Европу. Я хотел играть или в "Динамо" Киев, или уехать в Россию играть. В России у меня всегда был любимый клуб - "Спартак". Если бы меня пригласили в "Реал", может, я бы и сказал "нет".