Гол Коноплянки помог сборной Украины одержать победу над Словакией

В товарищеском матче сборная Украины одержала победу над Словакией – 2:1. В составе украинцев забитыми голами отличились нападающий Андрей Ярмоленко и полузащитник Евгений Коноплянка.

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко не сумели выйти в финальную стадию чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

Товарищеский матч

Украина - Словакия - 2:1 (1:1)

Голы: Штетина, 10 (0:1). Ярмоленко, 39 (1:1). Коноплянка, 54 (2:1).

Украина: Пятов (Коваль, 46), Хачериди (Шабанов, 81), Ордец, Соболь, Ротань, Коноплянка (Мякушко, 89), Ярмоленко, Караваев (Бутко, 63), Марлос (А.Андриевский, 77), Малиновский (Шахов, 81), Коломоец.

Словакия: Дубравка (Полачек, 46), Шкртел, Губочан, Дьембер (Сабо, 46), Шкриньяр, Хамшик (Мак, 63), Руснак, Хрошовски, Дуда, Штетина (Лоботка, 46), Немец (Беро, 63).

Предупреждения: Штетина, 41. Шкртел, 49. Ротань, 57. Губочан, 89.

Судья: Трейманис (Латвия).

10 ноября. Львов. Стадион "Арена Львов".