Диего Симеоне: "Реал" будет играть в новом стиле"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок УЕФА против "Реала". Встреча пройдет сегодня в Таллине на 15-тысячном стадионе "А Ле Кок Арена", начало - 22.00 по московскому времени.

- Мы хотим прибавить по сравнению с прошлым сезоном и понимаем, что для этого требуется. "Реал" будет играть в новом стиле, с высоким прессингом и желанием контролировать мяч на половине поля соперника, - цитирует пресс-служба УЕФА слова Симеоне. - Лопетеги исповедывал эту философию в сборной Испании. Ее же он будет насаждать и в "Реале". Самое главное завтра - сыграть с эмоциями и проявить волю к победе. Это мы и сделаем. Все, кто приехал с командой, здоровы и готовы к игре.

"Реал" - "Атлетико": Суперкубок Европы, 15 августа 2018, онлайн-трансляция, начало - 22.00