Жоау Карлос переходит в "Аль-Джазиру", где играет Буссуфа

Защитник "Локерена" Жоау Карлос переходит в "Аль-Джазиру" из ОАЭ. Экс-игрок "Анжи" и "Спартака", напомним, перешел в бельгийскую команду в январе, подписав контракт на полтора года. В "Аль-Джазире" уже играет бывший игрок "Анжи" и "Локомотива" Мубарак Буссуфа.

– Я был очень удивлен предложением и еще больше – скорости, с которой трансфер состоялся, – цитирует 7sur7 Карлоса. – Только в понедельник я услышал об "Аль-Джазире", а теперь сделка уже закрыта. Я доволен этим, поскольку получил новый вызов. Но "Локерен" останется в моем сердце.