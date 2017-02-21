Защитник "Витории" отказался переходить в "Локомотив" с повышением зарплаты в 10 раз

"Локомотив" в зимнее трансферное окно проявлял интерес к защитнику "Витории Сетубал" Фредерику Венансиу, утверждает Record. По информации источника, московский клуб предлагал "Витории" 1,3 миллиона евро за 24-летнего португальца, а самому футболисту – повышение зарплаты в десять раз. Однако Венансиу решил не покидать команду как минимум до летнего трансферного окна.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Венансиу провел 16 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Der schwein
Динамо надо поднимать ! Динамо !!! Клуб с историей! Зачем Стране нужны Локомотив? Зенит? Зачем ???:) ЗЫ: в РОССИИ должны быть СПАРТАК, ЦСКА, Шахтёр, Черноморец, Динамо Москва и Киев, Терек, Рубин, Динамо Минск, Торпедо Москва, Кубань, Днепр, Динамо Тбилиси, Арарат . Этого достаточно для нормального чемпионата !:)
10:12
баламошка
mendeleev баламошка, завидуйте молча) Все у ЛОКО будет отлично! Прекрасный президент, прекрасный Клуб, прекрасный болельщики!//////////////////////Во ты псих)) Перестань с утра принимать наркотики)
06:49
mendeleev
баламошка, завидуйте молча) Все у ЛОКО будет отлично! Прекрасный президент, прекрасный Клуб, прекрасный болельщики!
06:29
баламошка
Как дела у паровозиков с приходом к власти голубца? По Ольке не скучаете? При ней-то намного лучше дела шли. Уход Самедова, эпопея с Миранчуками, этот дебилизм с бесплатными билетами на матчи (европейское ноу-хау).
06:11