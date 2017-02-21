Защитник "Витории" отказался переходить в "Локомотив" с повышением зарплаты в 10 раз

"Локомотив" в зимнее трансферное окно проявлял интерес к защитнику "Витории Сетубал" Фредерику Венансиу, утверждает Record. По информации источника, московский клуб предлагал "Витории" 1,3 миллиона евро за 24-летнего португальца, а самому футболисту – повышение зарплаты в десять раз. Однако Венансиу решил не покидать команду как минимум до летнего трансферного окна.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Венансиу провел 16 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.