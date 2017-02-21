05:21 | ФУТБОЛ — Трансферы

Защитник "Витории" отказался переходить в "Локомотив" с повышением зарплаты в 10 раз

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"Локомотив" в зимнее трансферное окно проявлял интерес к защитнику "Витории Сетубал" Фредерику Венансиу, утверждает Record. По информации источника, московский клуб предлагал "Витории" 1,3 миллиона евро за 24-летнего португальца, а самому футболисту – повышение зарплаты в десять раз. Однако Венансиу решил не покидать команду как минимум до летнего трансферного окна.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Венансиу провел 16 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Der schwein

Динамо надо поднимать ! Динамо !!! Клуб с историей! Зачем Стране нужны Локомотив? Зенит? Зачем ???:) ЗЫ: в РОССИИ должны быть СПАРТАК, ЦСКА, Шахтёр, Черноморец, Динамо Москва и Киев, Терек, Рубин, Динамо Минск, Торпедо Москва, Кубань, Днепр, Динамо Тбилиси, Арарат . Этого достаточно для нормального чемпионата !:)

10:12

баламошка

mendeleev баламошка, завидуйте молча) Все у ЛОКО будет отлично! Прекрасный президент, прекрасный Клуб, прекрасный болельщики!//////////////////////Во ты псих)) Перестань с утра принимать наркотики)

06:49

mendeleev

баламошка, завидуйте молча) Все у ЛОКО будет отлично! Прекрасный президент, прекрасный Клуб, прекрасный болельщики!

06:29

баламошка

Как дела у паровозиков с приходом к власти голубца? По Ольке не скучаете? При ней-то намного лучше дела шли. Уход Самедова, эпопея с Миранчуками, этот дебилизм с бесплатными билетами на матчи (европейское ноу-хау).

06:11

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