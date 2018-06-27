"Ювентус" объявил о переходе Канселу

Защитник "Валенсии " Жоау Канселу стал игроком "Ювентуса", информирует официальный сайт туринского клуба. 24-летний португалец подписал пятилетний контракт с "бьянконери".
UFFICIALE! João #Cancelo è bianconero! 🇵🇹– JuventusFC (@juventusfc) 27 июня 2018 г.
⚪️⚫️ https://t.co/jqspRjVJ07#WelcomeToJU pic.twitter.com/mC2t4iJ8Bj
По данным итальянских СМИ, за Канселу туринцы заплатили около сорока миллионов евро.
В минувшем сезоне португалец выступал на правах аренды за "Интер". В 28 матчах он забил один мяч при четырех голевых передачах.