"Ювентус" объявил о переходе Канселу

Защитник "Валенсии " Жоау Канселу стал игроком "Ювентуса", информирует официальный сайт туринского клуба. 24-летний португалец подписал пятилетний контракт с "бьянконери".

По данным итальянских СМИ, за Канселу туринцы заплатили около сорока миллионов евро.

В минувшем сезоне португалец выступал на правах аренды за "Интер". В 28 матчах он забил один мяч при четырех голевых передачах.