22:40 27 марта | ФУТБОЛ — Трансферы

Ярмоленко или Коноплянка могут перебраться в "Фенербахче"

0
0
0
0

Скауты "Фенербахче" посетили матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Хорватией и Украиной (1:0), сообщает Ajansspor. Отмечается, что клуб рассматривает вариант с приобретением полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

Украинский клуб готов расстаться с игроком не менее чем за 30 миллионов евро. Помимо "Фенербахче" на Ярмоленко претендует "Бешикташ". Также "Фенер" в ближайшее время начнет переговоры с "Шальке" о трансфере другого украинского футболиста – полузащитника Евгения Коноплянки.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 2 передачи. На счету Коноплянки один гол и передача в 15 встречах.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Загрузка...