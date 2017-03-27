Ярмоленко или Коноплянка могут перебраться в "Фенербахче"

Скауты "Фенербахче" посетили матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 между Хорватией и Украиной (1:0), сообщает Ajansspor. Отмечается, что клуб рассматривает вариант с приобретением полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

Украинский клуб готов расстаться с игроком не менее чем за 30 миллионов евро. Помимо "Фенербахче" на Ярмоленко претендует "Бешикташ". Также "Фенер" в ближайшее время начнет переговоры с "Шальке" о трансфере другого украинского футболиста – полузащитника Евгения Коноплянки.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 18 матчей, забил 5 голов и отдал 2 передачи. На счету Коноплянки один гол и передача в 15 встречах.