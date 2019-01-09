Вячеслав Караваев: "Может, через пару лет окажусь в "Челси"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев не исключает, что в будущем может стать игроком "Челси".

– У вас же "Челси" с 11 лет – любимый клуб?

– Да, нравится. Почему-то всегда за него.

– А сейчас вы играете в "Витессе", который у всех ассоциируется с "Челси". Многие даже называют его неофициальным фарм-клубом "синих".

– Может, судьба такая (улыбается). Мало ли, через пару лет в "Челси" окажусь. Все реально, если работать. (Игорь Рабинер)

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