Вячеслав Караваев: "Может, через пару лет окажусь в "Челси"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев не исключает, что в будущем может стать игроком "Челси".
– У вас же "Челси" с 11 лет – любимый клуб?
– Да, нравится. Почему-то всегда за него.
– А сейчас вы играете в "Витессе", который у всех ассоциируется с "Челси". Многие даже называют его неофициальным фарм-клубом "синих".
– Может, судьба такая (улыбается). Мало ли, через пару лет в "Челси" окажусь. Все реально, если работать. (Игорь Рабинер)
Полная версия интервью - здесь
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/reviews/chempionaty-gollandii-chehii-rossii-cska-vitess-spartak-lokomotiv-zenit-chelsi-sluckiy-intervyu-s-karavaevym-1498260/
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