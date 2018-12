"Виссел Кобе" представил Вилью. Он будет играть с Иньестой и Подольски

/

🗣️ダビド ビジャ選手(@Guaje7Villa)新加入会見レポート

Press Announcement for David Villa

\



会見の様子はこちら😉👇

Check it out!!!https://t.co/fIMSdUwXVR#vissel #visselkobe #villavisselkobe pic.twitter.com/8FT47LpfQn