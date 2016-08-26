Вице-президент "Палермо" подтвердил, что клуб ведет переговоры по Балотелли

Вице-президент "Палермо" Гульельмо Миччике подтвердил, что клуб ведет переговоры с "Ливерпулем" по трансферу нападающего Марио Балотелли. В минувшем сезоне 26-летний итальянец на правах аренды выступал за "Милан", провел в серии А 23 матча и забил три гола.

– Это очень сложный, но очень интересный трансфер, – приводит Football Italia слова Миччике. – Поэтому будем стараться подписать Балотелли. Его переход мог бы стать большим успехом для болельщиков клуба. Мы сделали предложение, теперь дело за "Ливерпулем" и самим Марио. Да, у него высокая зарплата и большое количество спонсоров, нам будет непросто переманить его, но переход в "Палермо" может стать верны выбором. Он родился в Палермо, мы считаем его сицилийцем.