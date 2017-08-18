"Вест Бромвич" хочет подписать Сако

"Вест Бромвич" сделал запрос в "Ливерпуль" по поводу возможности перехода защитника Мамаду Сако, сообщает Sky Sports. 27-летний француз поссорился год назад с главным тренером с Юргеном Клоппом, а зимой на правах аренды перешел в "Кристал Пэлас". За "орлов" он сыграл в 8 матчах, клуб пытался договориться о выкупе прав на игрока, но сумма, запрашиваемая "красными", оказалась слишком высокой.

Напомним, в январе британские СМИ писали об интересе к Мамаду Сако со стороны московского "Спартака", "Марселя", "Лиона" и ряда турецких и итальянских клубов.