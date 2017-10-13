В Турции утверждают, что ЦСКА интересуется бывшим нападающим "Крыльев Советов" Яховичем

Нападающий "Гезтепе" Адис Яхович находится в сфере интересов ЦСКА, утверждает Sporx. Сообщается, что представители армейцев уже ведут переговоры с агентом 30-летнего игрока.

Также на Яховича претендуют "Бешикташ" и "Антальяспор". Его контракт с "Гезтепе" действует до лета 2018 года.

Напомним, форвард выступал за "Крылья Советов" с 2014 по 2016 год. В текущем сезоне он провел 7 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.