08:24 | Футбол — Трансферы

В Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Роналду


В Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением нападающего "Ювентуса"  Криштиану Роналду. Таким образом болельщики "Наполи" выражают отношение к недавнему трансферу 33-летнего португальца.

Ранее на улицах этого итальянского города продавалась подобная атрибутика с изображением форварда Гонсало Игуаина, который перешел из "Наполи" в "Ювентус" в 2016 году.

Напомним, Роналду стал игроком "Ювентуса" 10 июля, подписав с туринским клубом 4-летний контракт. 

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Материалы сюжета: Криштиану Роналду: из "Реала" - в "Ювентус"
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