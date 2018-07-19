В Неаполе продают туалетную бумагу с изображением Роналду

В Неаполе поступила в продажу туалетная бумага с изображением нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Таким образом болельщики "Наполи" выражают отношение к недавнему трансферу 33-летнего португальца.

Safe to say they're not big fans of Ronaldo in Naples 😂 pic.twitter.com/d7LgjpYj5Q – UNILAD Football (@UNILADFooty) 18 июля 2018 г.

Ранее на улицах этого итальянского города продавалась подобная атрибутика с изображением форварда Гонсало Игуаина, который перешел из "Наполи" в "Ювентус" в 2016 году.

Напомним, Роналду стал игроком "Ювентуса" 10 июля, подписав с туринским клубом 4-летний контракт.