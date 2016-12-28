В Италии утверждают, что Промес готов покинуть "Спартак" ради "Ливерпуля"

Известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что форвард "Спартака" Квинси Промес подтвердил интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других команд. Ранее информацию о возможном уходе голландца из московского клуба распространили британские СМИ. В нынешнем сезоне Промес провел 14 матчей в чемпионате России, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

"Промес подтверждает интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву", - написал Джулианелли в Twitter.