19:43 | ФУТБОЛ — Трансферы

В Италии утверждают, что Промес готов покинуть "Спартак" ради "Ливерпуля"

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Известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что форвард "Спартака" Квинси Промес подтвердил интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других команд. Ранее информацию о возможном уходе голландца из московского клуба распространили британские СМИ. В нынешнем сезоне Промес провел 14 матчей в чемпионате России, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.

"Промес подтверждает интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву", - написал Джулианелли в Twitter.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Parasenok

Эмануэле Джулианелли пожызненно ОуКБ !!!

20:19

sergant89

Халк, Витсель, Промес - это редкие для России игроки уровня ведущих европейских команд. После того как Халк уехал атака Зенита поблекла и потеряла свой мощь. В 2017г уйдут Витсель и Промес, если не зимой, то летом.

20:06

van der sar

Нееееееет!!!

20:00

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