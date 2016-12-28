В Италии утверждают, что Промес готов покинуть "Спартак" ради "Ливерпуля"

Известный итальянский журналист Эмануэле Джулианелли сообщил, что форвард "Спартака" Квинси Промес подтвердил интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других команд. Ранее информацию о возможном уходе голландца из московского клуба распространили британские СМИ. В нынешнем сезоне Промес провел 14 матчей в чемпионате России, в которых забил шесть мячей и сделал семь результативных передач.
"Промес подтверждает интерес к нему со стороны "Ливерпуля" и других больших клубов. Ради хорошего предложения он готов покинуть Москву", - написал Джулианелли в Twitter.
Parasenok
Эмануэле Джулианелли пожызненно ОуКБ !!!
20:19
sergant89
Халк, Витсель, Промес - это редкие для России игроки уровня ведущих европейских команд. После того как Халк уехал атака Зенита поблекла и потеряла свой мощь. В 2017г уйдут Витсель и Промес, если не зимой, то летом.
20:06
van der sar
Нееееееет!!!
20:00