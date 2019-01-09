Торган Азар: "Я не покину "Боруссию" зимой"

Полузащитник "Боруссии" (Менхенгладбах) Торган Азар заявил, что останется в команде до конца нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что им интересуется "Ливерпуль".

- Я не покину "Боруссию" зимой. Я точно останусь до конца сезона, - цитирует футболиста Kicker. - Хочу помочь "Боруссии" достичь целей, которые стоят перед ней.

В текущем сезоне 25-летний бельгиец провел 19 матчей за команду и забил 12 мячей при семи голевых передачах.

Все о чемпионате Германии – здесь