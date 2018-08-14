Тайсон намекнул на уход из "Шахтера". Он летит в Италию

Полузащитник и капитан "Шахтера" Тайсон в Инстаграме намекнул на уход из украинского клуба. Контракт 30-летнего хавбека с "горняками" рассчитан до лета 2021 года.

"Чем больше мы благодарим бога, тем больше добра происходит. Хвала господу", – написал Тайсон.

Защитник "Ромы" Жуан Жезус в комментариях под фотографией поинтересовался, летит ли тот в Италию. Полузащитник ответил, что скоро прибудет на Апеннины.

Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. За это время он помог клубу завоевать 11 трофеев, включая 4 титула чемпиона Украины. В прошлом сезоне он пронял участие в 36 матчах, забив 7 мячей и сделав 8 голевых передач. В этом розыгрыше чемпионата Украины на его счету гол и три результативных паса в четырех играх.