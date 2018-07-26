Спортивный директор "Милана": "Бонуччи хочет вернуться в "Ювентус"

Новый спортивный директор "Милана" Леонардо заявил, что защитник "россонери" Леонардо Бонуччи хочет вернуться в "Ювентус".

- Бонуччи первым выразил желание поговорить с руководством "Ювентуса" насчет возможного возвращения, - цитирует Football Italia Леонардо. - Если получится, то мы осуществим этот трансфер. Мы не возражаем против его перехода, однако вместе попытаемся разобраться в происходящем. Не факт, что он уйдет.

Бонуччи выступал за "Ювентус" с 2010 по 2017 год. Он 6 раз становился чемпионом Италии в составе туринского клуба. Летом 2017 года 31-летний итальянец стал игроком "Милана", в составе которого занял 6-е место в минувшем розыгрыше серии А.