СМИ: "Зенит" требует 30 миллионов евро за Паредеса у "Милана"

"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса. Как утверждает Corriere dello Sport, 24-летний аргентинец рассматривается "россонери" в качестве замены хавбеку Лукасу Билье, выбывшему на четыре месяца из-за травмы.

"Зенит" требует 30 миллионов евро за Паредеса. "Милан" рассчитывает, что хавбек согласится на переход: он уже играл в чемпионате Италии за "Рому" с 2015 по 2017 год.

В текущем сезоне Паредес провел 18 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.

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