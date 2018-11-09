18:51 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Зенит" требует 30 миллионов евро за Паредеса у "Милана"

Леандро Паредес. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Леандро Паредес. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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"Милан" заинтересован в приобретении полузащитника "Зенита"  Леандро Паредеса. Как утверждает Corriere dello Sport, 24-летний аргентинец рассматривается "россонери" в качестве замены хавбеку Лукасу Билье, выбывшему на четыре месяца из-за травмы.

"Зенит" требует 30 миллионов евро за Паредеса. "Милан" рассчитывает, что хавбек согласится на переход: он уже играл в чемпионате Италии за "Рому" с 2015 по 2017 год.

В текущем сезоне Паредес провел 18 матчей за "Зенит", забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. 

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