СМИ: "Реал" нашел замену Роналду

"Реал" рассматривает нападающего "Челси" Эдена Азара в качестве возможной замены форварду Криштиану Роналду, утверждает AS. 33-летний португалец, по некоторым данным, близок к переходу в "Ювентус".

27-летний бельгиец сначала был третьим номером в трансферном списке президента "Реала" Флорентино Переса, однако теперь является приоритетной целью. Причиной тому является высокая трансферная стоимость и сложность приобретения двух первых кандидатов - форвардов "ПСЖ" Неймара и Кильяна Мбаппе.

В минувшем сезоне Азар провел 51 матч в составе "Челси" и забил 17 голов. Сейчас бельгиец выступает в составе своей сборной на чемпионате мира, где он забил два гола и отдал две результативных передачи.