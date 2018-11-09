СМИ: "Реал" хочет приобрести защитника "Эспаньола" Эрмосо

"Реал" заинтересован в приобретении защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо. Как утверждает Marca, "королевский клуб" может купить 22-летнего испанца уже в январе.

"Эспаньол" не желает расставаться с защитником, однако может сделать это для того, чтобы сбалансировать бюджет. Трансферная стоимость испанца составляет 20 миллионов евро, согласно данным сайта transfermarkt.

Отметим, что Эрмосо является воспитанником "Реала". К нему также проявляет интерес "Арсенал".

В текущем сезоне Эрмосо провел 11 матчей за "Эспаньол" и забил 2 гола.

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