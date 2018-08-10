СМИ: "Реал" договорился с "Баварией" о переходе Алькантары

Полузащитник "Баварии" Тиагу Алькантара перейдет в "Реал", сообщают испанские СМИ.

По данным радиостанции Onda Cero, новый тренер "Реала" Хулен Лопетеги видит в игроке замену для Матео Ковачича, который был арендован "Челси". Тренер хорошо знает возможности хавбека, так как работал с ним в сборной Испании. Сумма трансфера составит около 50 миллионов евро. Игрок является воспитанником "Барселоны".

27-летний испанец в прошлом сезоне провел 32 матча за "Баварию" и забил семь мячей при четырех голевых передачах.