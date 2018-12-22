СМИ: "Реал", "Барселона" и "Бавария" претендуют на Санчо

Ряд ведущих клубов Европы проявляет к полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, сообщает испанское издание Marca.

По данным источника, "Реал" и "Барселона" уже делали попытки приобрести игрока. Они сохраняют интерес к футболисту. Также интересуется им и "Бавария", которая в будущем может предпринять попытку подписать его. До лета футболист, вероятнее всего, останется в Дортмунде.

18-летний англичанин в текущем сезоне провел 24 матча за "Боруссию" и забил семь мячей при 11 голевых передачах.

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