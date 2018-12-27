СМИ: Рабьо перейдет в "Барселону" за пять миллионов евро

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо может перейти в "Барселону"​ в зимнее трансферное окно за пять миллионов евро, сообщает AS. 23-летний француский хавбек будет получать около 10 миллионов евро в год.

Ранее Рабьо отказался продлевать контракт с парижской командой. Отношения между игроком и клубом испортились и "ПСЖ" надеется расстаться с ним уже зимой.

Сообщается, что 10 миллионов евро также может получить в качестве бонуса мать игрока, которая является его агентом.

Контракт 23-летнего Рабьо с "ПСЖ" истекает летом 2019 года.

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