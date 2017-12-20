04:32 | Футбол — Трансферы

СМИ: "ПСЖ" ведет переговоры с Лассаной Диарра

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"ПСЖ" интересуется полузащитником "Аль-Джазиры" Лассаной Диарра, сообщает Paris United. Спортивный директор парижан Антеро Энрике ведет переговоры с хавбеком. Клуб из ОАЭ собирается расторгнуть контракт с 32-летним французом, поэтому "ПСЖ" он может достаться бесплатно.

Напомним, ранее Диарра выступал за "Анжи" и "Локомотив". Также играл за "Арсенал", "Челси", "Реал" и "Марсель". В составе сборной Франции провел 34 матча.

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