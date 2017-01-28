СМИ: ПСВ требует у "Зенита" 20 миллионов евро за Преппера

ПСВ отказал "Зениту" в трансфере полузащитника Дэйви Преппера, несмотря на сумму в 14 миллионов евро, сообщает v-bal. Отмечается, что голландский клуб требует у петербургской команды минимум 20 миллионов за 25-летнего футболиста. Отмечается, что такое решение ПСВ принял из-за того, что трансфер может состояться в последние дни зимнего трансферного окна, и у них будет не много времени, чтобы найти игроку замену.

Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.