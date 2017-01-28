17:17 | ФУТБОЛ — Трансферы

СМИ: ПСВ требует у "Зенита" 20 миллионов евро за Преппера

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ПСВ отказал "Зениту" в трансфере полузащитника Дэйви Преппера, несмотря на сумму в 14 миллионов евро, сообщает v-bal. Отмечается, что голландский клуб требует у петербургской команды минимум 20 миллионов за 25-летнего футболиста. Отмечается, что такое решение ПСВ принял из-за того, что трансфер может состояться в последние дни зимнего трансферного окна, и у них будет не много времени, чтобы найти игроку замену.

Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.

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КОММЕНТАРИИ (24)
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serzheo

Der schwein____Хнык, хнык, хнык((

22:13

Der schwein

СМИ: ПСВ ТРЕБУЕТ У "ЗЕНИТА" 20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА ПРЕППЕРА--------------------------- Надо дать наркошам голландским 50. Пусть подавятся) Главное, чтобы все приходи Государственного клуба были исполнены. Гос.бюджет не обеднеет и ничего страшного, что бабушки недополучат прибавку к пенсиям.

22:07

васятка

Прямо требуют?

21:04

sb1006

Нет сделки - нечего и говорить о том, что могло бы быть. У бабушки ведь всё-равно ничего не вырастит. Перепечатывая чушь всякую, вгоняет СЭ в истерику и болел "Зенита" и болел других клубов. А потом удивляются - что это у нас болельщики все такие нервные.

20:32

iggan

Государство не обеднеет. Я бы 35 запросил. Витселя за 40 покупали.

20:27

Гаттузо зол!

что сэ, что мясные недоделки одного поля ягоды- тупые дебилы. Зенит уже давно не платит за игроков больше 10-ти, но тупарикам все ни по чем ,надо больше чуши на портале, больше, для ослов и свиных.

20:08

ЗЮК

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),а как у вас дела с Роббеном,номер уже выбрал?

19:22

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ЗЮК, как там дела с Депаем?)) бегом бежит? вернее убегает. не оглядываясь)).

19:15

Taels

Желтуха...

19:14

werder63

9 млн игрок стОит? Да Зенит не меньше, чем на 18 млн любой клуб разведет, там такие лошпеды сидят на деньгах, что требуйте 20, 20 и дадут)))

19:13

Slim Taller

Вброс дерьма на вентилятор.Якобы,какое-то не понятное v-bal что-то написало.Таких уток каждый день тыщи.

19:08

asc0002

Да уж, московские раскукарекались. Они бы за десятку его купили, а ПСВ еще и часть ЗП выплачивал))

18:47

serzheo

И тут московитые забились в нервной истерике))) Народные деньги!!! Бабушки без пенсий, а детишки на улице))) Ахаха

18:37

Петя

миллеру на цену наплевать он их возьмет из бюджета компании!

18:33

ЗЮК

Но Зенит не согласен меньше чем на 25.

18:32

Ботаникум

Придётся "дядюшке М....у-с-заплывшими-глазками" в очередной раз поднимать цену на газ для россиян - на этот раз из-за какого-то там "Триппера"!!!! Зато ГСО забьётся в маразматической эйфории.

18:30

историк79

Сойдутся. Уверен, сойдутся. За 30 млн.

18:22

RW.irk

Чет мало. Просите 25! С этими прокатит, для них рынка не существует. Скока надо, стока и дадут))

18:17

foreverCSKAforever

Как с Молло и Иванычем не прокатывает "халява"? Интересно, а есть в нидерландском языке термин, обозначающий откат?

17:55

Jean4

Нет ну с этих то можно и двадцадку снять, подумали травокуры. Весь мир же видел как за Халка и Витселя отдали сотку, теперь правда китайцы пошли по этому пути.

17:51

Нубяшка

S.U.B.A. он коней в том сезоне в ЛЧ похоронил. Я думаю за него стоит заплатить только чтоб он ИКОНЕ российского футбола забивал.

17:49

S.U.B.A.

20 лямов за Триппера?А кто он такой?

17:38

serzheo

Требует кто-кто??? Требует за кого - за кого??? Требует сколько-сколько??? Прям требует - требует???

17:29

Gogy

Да Вован с Лексумом оборзели совсем, так на жадность потроллить голландцев, что из них всю коноплю выдало. Потом ручонки будут трястись...

17:25

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ