ПСВ отказал "Зениту" в трансфере полузащитника Дэйви Преппера, несмотря на сумму в 14 миллионов евро, сообщает v-bal. Отмечается, что голландский клуб требует у петербургской команды минимум 20 миллионов за 25-летнего футболиста. Отмечается, что такое решение ПСВ принял из-за того, что трансфер может состояться в последние дни зимнего трансферного окна, и у них будет не много времени, чтобы найти игроку замену.
Центральный хавбек ПСВ в текущем чемпионате Голландии провел 19 матчей, в которых забил 4 гола. Кроме того, на его счету и один мяч в шести встречах Лиги чемпионов. Сайт transfermarkt.de оценивает полузащитника в 9 миллионов евро.
serzheo
Der schwein____Хнык, хнык, хнык((
22:13
Der schwein
СМИ: ПСВ ТРЕБУЕТ У "ЗЕНИТА" 20 МИЛЛИОНОВ ЕВРО ЗА ПРЕППЕРА--------------------------- Надо дать наркошам голландским 50. Пусть подавятся) Главное, чтобы все приходи Государственного клуба были исполнены. Гос.бюджет не обеднеет и ничего страшного, что бабушки недополучат прибавку к пенсиям.
22:07
васятка
Прямо требуют?
21:04
sb1006
Нет сделки - нечего и говорить о том, что могло бы быть. У бабушки ведь всё-равно ничего не вырастит. Перепечатывая чушь всякую, вгоняет СЭ в истерику и болел "Зенита" и болел других клубов. А потом удивляются - что это у нас болельщики все такие нервные.
20:32
iggan
Государство не обеднеет. Я бы 35 запросил. Витселя за 40 покупали.
20:27
Гаттузо зол!
что сэ, что мясные недоделки одного поля ягоды- тупые дебилы. Зенит уже давно не платит за игроков больше 10-ти, но тупарикам все ни по чем ,надо больше чуши на портале, больше, для ослов и свиных.
20:08
ЗЮК
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho),а как у вас дела с Роббеном,номер уже выбрал?
19:22
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ЗЮК, как там дела с Депаем?)) бегом бежит? вернее убегает. не оглядываясь)).
19:15
Taels
Желтуха...
19:14
werder63
9 млн игрок стОит? Да Зенит не меньше, чем на 18 млн любой клуб разведет, там такие лошпеды сидят на деньгах, что требуйте 20, 20 и дадут)))
19:13
Slim Taller
Вброс дерьма на вентилятор.Якобы,какое-то не понятное v-bal что-то написало.Таких уток каждый день тыщи.
19:08
asc0002
Да уж, московские раскукарекались. Они бы за десятку его купили, а ПСВ еще и часть ЗП выплачивал))
18:47
serzheo
И тут московитые забились в нервной истерике))) Народные деньги!!! Бабушки без пенсий, а детишки на улице))) Ахаха
18:37
Петя
миллеру на цену наплевать он их возьмет из бюджета компании!
18:33
ЗЮК
Но Зенит не согласен меньше чем на 25.
18:32
Ботаникум
Придётся "дядюшке М....у-с-заплывшими-глазками" в очередной раз поднимать цену на газ для россиян - на этот раз из-за какого-то там "Триппера"!!!! Зато ГСО забьётся в маразматической эйфории.
18:30
историк79
Сойдутся. Уверен, сойдутся. За 30 млн.
18:22
RW.irk
Чет мало. Просите 25! С этими прокатит, для них рынка не существует. Скока надо, стока и дадут))
18:17
foreverCSKAforever
Как с Молло и Иванычем не прокатывает "халява"? Интересно, а есть в нидерландском языке термин, обозначающий откат?
17:55
Jean4
Нет ну с этих то можно и двадцадку снять, подумали травокуры. Весь мир же видел как за Халка и Витселя отдали сотку, теперь правда китайцы пошли по этому пути.
17:51
Нубяшка
S.U.B.A. он коней в том сезоне в ЛЧ похоронил. Я думаю за него стоит заплатить только чтоб он ИКОНЕ российского футбола забивал.
17:49
S.U.B.A.
20 лямов за Триппера?А кто он такой?
17:38
serzheo
Требует кто-кто??? Требует за кого - за кого??? Требует сколько-сколько??? Прям требует - требует???
17:29
Gogy
Да Вован с Лексумом оборзели совсем, так на жадность потроллить голландцев, что из них всю коноплю выдало. Потом ручонки будут трястись...
17:25