СМИ: Погба хочет вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может перейти в "Ювентус". Как утверждает Tuttosport, 25-летний француз хочет вернуться в туринский клуб уже в 2019 году.

"Ювентус" также заинтересован в приобретении хавбека. Сообщается, что главный тренер "бьянконери" Массимилиано Аллегри впечатлен игрой французского футболиста и хочет использовать его в связке с нападающим Криштиану Роналду.

Погба выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год. В составе "бьянконери" он четыре раза становился чемпионом Италии.

В текущем сезоне Погба провел 12 матчей за "МЮ", забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.

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