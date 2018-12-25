СМИ: Неймар хочет вернуться в "Барселону"

Нападающий "ПСЖ" Неймар заинтересован в возвращении в "Барселону". Как утверждает AS, 26-летний бразилец постоянно звонит руководству клуба.

Кроме того, Неймар поддерживает связь с игроками "Барселоны" и постоянно заходит в раздевалку сине-гранатовых, когда приезжает в город. Наиболее реальным вариантом возвращения бразильца в каталонский клуб представляется обмен, при котором форвард "Барселоны" Усман Дембеле отправится в "ПСЖ", а Неймар - в обратном направлении.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, а также выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Неймар провел 25 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 2 результативных передачи.

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