СМИ: "Наполи" отказался продавать Кулибали в "МЮ" за 90 миллионов евро

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в приобретении защитника "Наполи" Калиду Кулибали. Как утверждает La Repubblica, в подписании 27-летнего сенегальца лично заинтересован главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью.

"МЮ" предложил 90 миллионов евро за Кулибали, однако "Наполи" отклонил этот запрос. Недавно футболист продлил контракт с неаполитанцами до 2023 года. Отступные за игрока составляют 100 миллионов евро.

На Кулибали также претендуют "Реал", "Барселона", "Манчестер Сити" и "Бавария".

В текущем сезоне Кулибали провел 16 матчей за "Наполи" и отметился одной голевой передачей.

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