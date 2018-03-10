СМИ: "МЮ" продаст Марсьяля, чтобы купить Криштиану Роналду

"Манчестер Юнайтед" летом может продать нападающего Антони Марсьяля, чтобы выручить средства на покупку форварда "Реала" Криштиану Роналду, утверждает Daly Star. По данным источника, португалец хочет вернуться в "МЮ", а главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью намерен потратить большие деньги на усиление состава после окончания нынешнего сезона.

Трансфер Роналду оценивается в 178 миллионов фунтов стерлингов. На Марсьяля Моуринью не рассчитывает, поэтому хочет с его продажи выручить часть средств на покупку форварда.