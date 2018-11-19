СМИ: "Монако" и "МЮ" обошли платеж солидарности за Фалькао благодаря фейковому товарищескому матчу

Издание Mediapart сообщило о схеме, которая была осуществлена при трансфере форварда Радамеля Фалькао из "Монако" в "Манчестер Юнайтед". Сейчас колумбиец вновь выступает за монегасков.

Нападающий перешел в "МЮ" 1 сентября 2014 года в аренду на год с правом выкупа контракта. Сумма, выплаченная за аренду, должна была составить 10 миллионов евро: 6 миллионов + еще 4, если "МЮ" попадет в топ-4 чемпионата Англии.

Однако Федерация футбола Франции запрещает такого рода бонусы. В связи с этим была придумана схема - другой контракт предусматривал проведение товарищеского матча между клубами. "Манчестер Юнайтед" должен был заплатить за него 4 миллиона евро, но даже если игра не состоится - платеж оставался в силе. Матч так и не состоялся.

В итоге "МЮ" заплатил эту сумму, благодаря чему клубу не пришлось выплачивать платежи солидарности бывшим клубам игрока с этих денег, а также удалось обойти правила французской федерации. Позднее Фалькао также играл в аренде за "Челси".

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