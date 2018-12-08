СМИ: "Милан" интересуется двумя игроками "Ливерпуля"

"Милан" проявляет интерес к двум нападающим "Ливерпуля". Как утверждает Calciomercato, "россонери" обратили внимание на Дивока Ориги и Дэниэла Старриджа.

"Милан" рассматривает обоих игроков в качестве альтернативы в том случае, если ему не удастся приобрести форварда Златана Ибрагимовича. "Ливерпуль" готов отпустить нападающих в аренду в январе.

В текущем сезоне Ориги провел 3 матча за "Ливерпуль", забил один гол и отдал одну голевую передачу. Старридж принял участие в 15 встречах, отметившись 4 забитыми мячами и одним голевым пасом.

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