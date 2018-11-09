СМИ: Мата может перейти в "Арсенал"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может стать игроком "Арсенала", утверждает Daily Mail. Контракт 30-летнего испанца с "красными дьяволами" истекает летом 2019 года.

Сообщается, что Мата хотел бы продлить соглашение с манкунианцами, однако клуб пока не предложил ему новый контракт. На хавбека также претендует "Валенсия".

Трансферная стоимость Маты составляет 30 миллионов евро, согласно даннным сайта transfermarkt.

Мата выступает за "МЮ" с 2014 года. В текущем сезоне он провел 12 матчей в составе "красных дьяволов", забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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