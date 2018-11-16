20:16 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Манчестер Сити" подпишет одного игрока в два ближайших трансферных окна

Обсудить
0

"Манчестер Сити" собирается подписать одного футболиста в два ближайших трансферных окна, сообщает Manchester Evening News. В списке "горожан" находится три претендента.

К манчестерскому клубу могут присоединиться хавбек "Аякса"  Френки де Йонг, полузащитник "Вулверхэмптона"  Рубен Невеш, а также хавбек "Лиона"  Танги Ндомбеле

Трансферная стоимость 21-летнего де Йонга составляет 36 миллионов евро, 21-летнего Невеша - 40 миллионов евро, 21-летнего Ндомбеле - 35 миллионов евро, согласно transfermarkt.

В текущем сезоне де Йонг провел 10 матчей в чемпионате Голландии, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи, Невеш принял участие в 12 встречах чемпионата Англии, отметился 2 забитыми мячами и одной голевой передачей. Ндомбеле провел 17 матчей за "Лион" и забил 2 гола.

Все о трансферах - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...